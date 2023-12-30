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Филиппа Киркорова заменят в фильме “Иван Васильевич меняет всё!”

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Филиппа Киркорова заменят в фильме "Иван Васильевич меняет всё!"

Причины смены актера не разглашаются

Актер Никита Кологривый заменит певца Филиппа Киркорова в фильме “Иван Васильевич меняет все”, пишет “Газета.ру”. Анну Асти в роли Барби заменят на Клаву Коку.

По данным издания, сцены, в которых участвовал Киркоров, в срочном порядке переснимают с Кологривым. У Киркорова была роль Петра I. Теперь сценарий переписали и вместо Петра в сюжете фигурирует Людовик XVI, роль которого досталась исполнителю по роли Кощея в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”.

27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки выступила с заявлением, что финал фильма “Иван Васильевич меняет все” начали переснимать. Она сообщила, что это такое решение принято, чтобы сделать картину более “острой и интересной”.

Причина замены актерского состава не называются. Возможно, связана с «голой» вечеринкой, в которой принял участие Киркоров.

Вечеринка Ивлеевой “Almost naked” прошла 20 декабря в клубе “Мутабор”. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников жестоко раскритиковали в Сети.

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Взято отсюда

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