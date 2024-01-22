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Филиппов день: приметы, что можно и нельзя делать 22 января

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Филиппов день: приметы, что можно и нельзя делать 22 января

Святого Филиппа считают покровителем Рязанской земли и всей области святыни

22 января православные почитают память митрополита Филиппа Колычева, а по народному календарю празднуют Филиппов день.

По приметам погоды определяли, каким будет сентябрь. Так, если за окном идет снег, сентябрь будет дождливым, а если сухая и солнечная погода – жарким.

По традиции в этот день в доме проводили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье. 22 января ходили в баню, чтобы отмыться и смыть Святки.

Кроме того, в народе считали 22 января – опасным днем. Старались не ссориться и не выяснять отношения. Верили, что на Филиппа мог взбунтоваться домовой или другая нечесть. Также в этот день нельзя бездельничать, а любую работу нужно обязательно довести до конца.

Не стоит собираться в дальнюю дорогу. Она будет несчастливой. В пути могут случиться кражи, знакомства с неприятными людьми, а также проблемы денежного характера.

прогноз погоды , погода в самаре ,

Взято отсюда

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