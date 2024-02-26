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Фильм алтайских кинематографистов о земляках-участниках СВО победил на московском кинофестивале

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Фильм алтайских кинематографистов о земляках-участниках СВО победил на московском кинофестивале

С 19 по 22 февраля в Москве проходил фестиваль «Кино на службе Отечеству». Участие в конкурсе приняли и представители Алтайского края, которые вернулись домой не с пустыми руками.

Наш регион представили юные ребята из творческого объединения «АГАВА». Они сняли фильм «Важен каждый», сюжет которого рассказывает о наших земляках – участниках СВО, их семьях, деятельности волонтеров и меценатов. Картина победила в номинации «Боевое крещение».

Фото: Постоянное представительство Алтайского края в Москве Конечно, главная уникальность проекта заключается в том, что он реализован усилиями барнаульских школьников и студентов под руководством профессионалов медиаиндустрии. В качестве почётных гостей в кинофестивале приняла участие семья погибшего лётчика-штурмовика Николая Прозорова из Алтайского края: мама и вдова с детьми.

Всего в этом году на Второй передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» поступило 60 заявок от режиссеров. К участию принято 35 фильмов по семи номинациям: «Русский голос», «Герой нашего времени», «Якорь спасения», «Дух Родины, «Путь к Богу» и «Боевое крещение» (дебютное кино).

Фото: Постоянное представительство Алтайского края в Москве К слову, Постоянное представительство Алтайского края в Москве оказывает организационную поддержку патриотическим, творческим организациям региона в столице. Такая помощь была оказана и творческому объединению «АГАВА».

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Взято отсюда.

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