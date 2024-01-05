"Бременские музыканты" Фото: скрин видео

“Бременские музыканты” в видении режиссёра Алексея Нужного – это не калька легендарного советского мультфильма, а самостоятельная история, где привычный сюжет приобретает новые повороты

Фильм “Бременские музыканты” стал одним из лидеров проката на новогодних каникулах, сообщает “Вести22”.

Создатели фильма погружают зрителя в историю Трубадура, который, потеряв мать, отправился в город, где и познакомился с бродячими животными-артистами. Преодолев множество преград, герой обретает счастье и любовь.

В фильме сохранили все песни из советского мультика, написанные композитором Геннадием Гладковым и поэтом Юрием Энтиным. Однако звучат они в современной оранжировке Максима Фадеева, плюс сам он написал пять новых песен специально для ленты.

Все вокальные партии артисты исполняли самостоятельно. Многие зрители их уже оценили.

Взято отсюда