Фильм «Бременские музыканты» стал одним из лидеров проката в кинотеатрах Алтайского края

Легендарные песни в исполнении любимых героев теперь можно услышать и на больших экранах.

В кинотеатрах Алтайского края в дни новогодних каникул – полные залы. Один из лидеров праздничного проката – фильм «Бременские музыканты», снятый при поддержке телеканала «Россия». В этом фильме знакомые всем с детства герои – Трубадур, пёс, кот, петух и осёл знакомятся заново. «Бременские музыканты» в видении режиссёра Алексея Нужного – это не калька легендарного советского мультфильма, а самостоятельная история, где привычный сюжет приобретает новые повороты. Создатели фильма погружают зрителя в историю Трубадура, который, потеряв мать, отправился в город, где и познакомился с бродячими животными-артистами. Преодолев сотни препятствий, предательство и самого себя, герой обретает счастье и любовь, и дарит их всем вокруг. В том числе, с помощью музыки. В фильме сохранили все песни из советского мультика, написанные композитором Геннадием Гладковым и поэтом Юрием Энтиным. Но звучат они в современной оранжировке Максима Фадеева, плюс сам он написал пять новых песен специально для ленты. Все вокальные партии артисты исполняли самостоятельно. Первые зрители их уже оценили. Масштабные декорации, красочные костюмы и пластический грим исполнителей ролей животных, разнообразие массовых сцен и трюков, снятых в красивейших местах нашей страны, не оставят зрителя равнодушным.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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