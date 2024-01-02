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Фильм Холоп 2 в первый день проката собрал почти 300 млн рублей

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Фильм Холоп 2 в первый день проката собрал почти 300 млн рублей

Комедия "Холоп" возглавила российский прокат по итогам уик-энда Фото: кадр из фильма "Холоп"

Кинокартина побила все рекорды российского проката за первые сутки, обогнав при этом популярный в 2023 году фильм “Чебурашка”

1 января в прокат российских кинотеатров вышло продолжение “воспитательной” комедии “Холоп 2”. Только за сутки фильм собрал 287 млн рублей, сообщает портал filmpro.ru.

Известно, что это абсолютный рекорд российского проката. Он побил результаты “Чебурашки”, который вышел в начале 2023 года и за первый день собрал 231 млн рублей.

Первая часть “Холопа” четыре года назад за сутки собрала лишь 47 млн рублей. Итоговые сборы составили 3,08 млрд рублей.

Согласно сюжету новой картины, главный герой Гриша осознает свои грехи и берется помогать перевоспитывать взбалмошную мажорку Катю. Создатели обещают еще больший размах и неожиданные повороты истории.

Взято отсюда

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