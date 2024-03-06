Фильм “Холоп” получит продолжение

Триквел выйдет меньше чем через год

Постер к фильму “Холоп 2” (2024)

Кинокомпания “Централ Партнершип” анонсировала третью часть фильма “Холоп”, сообщает “Бюллетень кинопрокатчика”.

Лента выйдет на большие экраны меньше чем через год – 23 января 2025-го. Актерский состав и подробности сюжета пока не раскрываются.

Премьера второй части серии состоялась 1 января. На сегодня фильм заработал свыше 3,8 млрд рублей, став одним из самых кассовых российских релизов, несмотря на смешанные отзывы зрителей и журналистов.

Первая часть также имела огромный успех, принеся создателям 3 млрд рублей только на российском рынке.

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