реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Фильм “Холоп” получит продолжение

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Триквел выйдет меньше чем через год

Фильм "Холоп" получит продолжение

Постер к фильму “Холоп 2” (2024)

Кинокомпания “Централ Партнершип” анонсировала третью часть фильма “Холоп”, сообщает “Бюллетень кинопрокатчика”.

Лента выйдет на большие экраны меньше чем через год – 23 января 2025-го. Актерский состав и подробности сюжета пока не раскрываются.

Премьера второй части серии состоялась 1 января. На сегодня фильм заработал свыше 3,8 млрд рублей, став одним из самых кассовых российских релизов, несмотря на смешанные отзывы зрителей и журналистов.

Первая часть также имела огромный успех, принеся создателям 3 млрд рублей только на российском рынке.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм

Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана МВД…

Узнать больше

Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

Известный российский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев…

Узнать больше

Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

АТОР: средняя стоимость отдыха в Египте в марте составит 188…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp