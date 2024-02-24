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Фильм «Важен каждый» победил в номинации «Боевое крещение» фестиваля «КИНО НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ»

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Фильм «Важен каждый» победил в номинации «Боевое крещение» фестиваля «КИНО НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ»

22.02.2024г. В Москве завершился Второй Международный передвижной фестиваль «КИНО НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ». В номинации «Боевое крещение» победил документальный фильм «Важен каждый» снятый съёмочной группой школьников совместно с АНО «АГАВА», Алтайским государственным университетом и ГТРК «Алтай».

В фильме рассказывается о наших земляках — участниках СВО, их семьях. Также в фильме отражена деятельность волонтеров и меценатов Алтайского края, активно помогающим бойцам спецоперации и мирным жителям Новороссии.

Заместитель директора представительства Евгения Соколова поздравила творческую группу с победой и вручила им памятные сувениры.

Взято отсюда.

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