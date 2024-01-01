Фильмы и мультфильмы для всей семьи: что посмотреть на зимних каникулах

Приятно и с пользой провести время дома, уделив его семье – совместный просмотр фильмов и мультфильмов поднимет настроение всем

Новый год начался, а вместе с ним наступили зимне каникулы, однако атмосфера праздника сохранилась: украшения в доме еще не убраны, в холодильнике осталось много чего вкусного. В такие дни не всегда хочется активного отдыха – иногда появляется желание остаться дома и провести время с семьей, организовать совместный досуг. На такой случай есть идеальный вариант – совместный просмотр фильмов и мультфильмов.

Тогда назревает вопрос: “Что же посмотреть?”. Чтобы глаза не разбегались от большого выбора всего, мы подготовили для вас подборку “Топ фильмов и мультфильмов”, которые заставят радоваться всю семью и помогут сохранить новогоднее настроение до конца зимних каникул.

Фильмы

1. “Чарли и шоколадная фабрика”

Фото: Кадр из фильма

Попасть на шоколадную фабрику Вилли Вонки не так просто – она скрыта от людских глаз большим забором. На фабрику можно пройти с помощью “Золотого билета”, спрятанного в плитке шоколада. Одним из таких счастливчиков стал Чарли Бакет – мальчик из бедной семьи, который живет в ветхом доме, под одной крышей с большой и любящей семьей.

Вместе с Чарли к Вилли Вонка попадают еще четверо избалованных, жадных, высокомерных ребят. Как заявляет хозяин фабрики, те кто попал сюда, получает пожизненный запас шоколада, однако только один сможет получить особенный приз. Кто же станет счастливым обладателем тайного подарка? Какие чудеса их ждут на пути? Что за испытания поджидают ребят в каждом цехе по производству шоколада?

2. “Эльф”

Фото: Кадры из фильм

Много лет назад игривый малыш забрался в мешок Санты-Клауса и попал на Северный полюс. Там его усыновил один из эльфов-помощников, который дал ему имя Бадди. Мальчику сложно жить и трудится среди обитателей сказочного мира, потому что он не такой как все – слишком высокий.

Став взрослым Бадди узнает тайну своего происхождения, тогда все становится на свои места. Однако желание попасти в мир людей не покидает его. Мужчина отправляется туда, откуда он родом, чтобы найти своего родного отца.

3. “Приключения Паддингтона”

Фото: Кадр из фильма

Давний конкурент Винни-Пуха не совсем обычный медведь по имени Паддингтон, родом из дремучих лесов Южной Америки. Однажды он приезжает в Лондон, чтобы обрести настоящую, любящую семью и стать английским джентльменом.

Медведю придется пройти нелегкий путь, чтобы достичь заветной цели: приключения, веселье и даже опасности. Получится ли у Паддингтона воплотить в реальность свои желания или ему все-таки придется вернуться к своим собратьям?

4. “Щелкунчик и четыре королевства”

Фото: Официальный постер фильма

Обычная девушка по имени Клара открывает дверь в мир, где живут феи и волшебники. Сказочные декорации сменяют друг друга с необычной скоростью. Впереди она посетит четыре королевства – Сластей, Снежинок, Цветов и Развлечений. Кларе придется немало поскитаться по этим местам, чтобы разгадать тайну шкатулки, а заодно остановить злую ведьму, вознамерившуюся разрушить сказочный мир.

Как хрупкой девушке удастся добраться до истины?

5. “Один дома”

Фото: кадр из фильма

Мальчик Кевин получает возможность, о которой так мечтал – его случайно забыли одного дома. Сказка: рядом нет суматошных родителей, старшего брата, который устраивает козни – все уехали в Париж.

Мальчик наслаждается полной свободой, теперь ему можно делать то, что раньше было запрещено: громкая музыка, разбросанные вещи по всему дому, которые можно не убирать. Но его беззаботную “взрослую” жизни нарушают воришки, которых придется хорошенько проучить.

На что способна детская фантазия и сообразительность, чтобы остановить грабителей и защитить свой дом.

Мультфильмы

1. Гринч

Фото: Кадр из мультфильма

Есть волшебный город Ктоград, жители которого очень любят праздновать Рождество. Однако есть тот, кто терпеть не может этот праздник: Гринч – мохнатый, зеленый отшельник, живущий на самой высокой горе в груде хлама.

Ктоградцы боятся Гринча – он злится на них за веселье, смех и радость. Только маленькая Синди Лу, дочка местного почтальона, интересуется судьбой зеленого отшельника. Она пробирается в его логово, чтобы остановить злой план “Похищение Рождества” и вернуть в сердце Гринча веру в чудо.

2. “Снежная королева”

Фото: Кадр из мультфильма

Снежная королева мечтает создать холодный мир без эмоций, радости и душевной доброты. Поэтому злодейка хочет избавить от людей, которые занимаются творчеством – они приносят в мир слишком много положительных эмоций, а ей это мешает.

Однако не все так просто: планы злой королевы может разрушиться потому, что к ней в дом идет храбрая девочка Герда, которая хочет вернуть своего талантливого брата.

Удастся ли ей растопить лёд, которым покрыто сердце Снежной королевы?

3. “Красавица и чудовище”

Фото: Кадр из мультфильма

Когда-то жил высокомерный принц, который обидел старушку – наказание не заставило себя ждать, и принц превратился в чудовище. Древнее проклятие разрушило жизнь молодого парня, однако спасение есть – нужно встретить настоящую любовь. Может быть юная Белль – ключ к снятию проклятия принца?

Папа девушки попадает в заколдованное место, где обитает принц-чудовище. Белль отправляется на его поиски и просит монстра взять ее к себе заместо отца. Так начинают зарождаться чувства между принцем и обычное девушкой. Чем обернется эта история для героев?

4. “Спасти Санту”

Фото: Кадр из мультфильма

Раскрыть секрет Санты не так просто. На этот раз волшебник умеет перемещаться сквозь пространство и время. Однако всегда найдется тот, кто захочет заполучить такую чудо машину времени.

Злодей похищает старичка, чтобы лишить всех людей праздника. На помощь приходит милый, но странный эльф, которому предстоит остановить армию злодея и вернуть новогоднее чудо.

5. “Полярный экспресс”

Фото: mob.org

Однажды мальчик перестал верить в Санту и чудеса, однако зимний волшебник не может все так оставить. Из года в год он собирает людей, которые потеряли дух праздника и отправляет их в путешествие на поезде “Полярный экспресс”, конечная станция которого – мастерская Санта-Клауса.

На пути герои встречаются с трудностями, ключ ко всему – вера в чудеса. Смогут ли герои преодолеть препятствия и вновь поверить в Рождество?

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Взято отсюда