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Фильмы, которые можно посмотреть на новогодних каникулах, не выходя из дома

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Фильмы, которые можно посмотреть на новогодних каникулах, не выходя из дома

Фото: Unsplash.com

“Толк” собрал пять новинок отечественного и зарубежного кино, которые при желании можно легко найти на просторах интернета

Последнее время режиссеры не часто балуют зрителей интересными, а главное, качественными фильмами. И это несмотря на терабайты киноновинок, то и дело появляющихся на разных интернет-площадках. Мы пролистали самые популярные сайты и собрали пятерку фильмов, которым не жалко посвятить несколько вечеров в новогодние праздники.

Гром: трудное детство

  • Год выпуска: 2024
  • Режиссер: Олег Трофим

    • “Гром: трудное детство” Фото: Скриншот кадров официального трейлера

    Давно ожидаемый поклонниками блокбастера “Майор гром: Чумной доктор” (2021), фильм рассказывает о детстве главного героя, будущего майора Игоря Грома, и его взаимоотношениях с отцом – тоже майором милиции, правда советской. На дворе 90-е годы XX века, действие происходит в альтернативной и гротескной комикс-версии Санкт-Петербурга. Фильм после ограниченного проката в кино выпустили онлайн и теперь он доступен в сети.

    Повелитель ветра

  • Год выпуска: 2023
  • Режиссер: Игорь Волошин

    • “Повелитель ветра” Фото: Скриншот кадров официального трейлера

    Те, кому в конце прошлого года ходить в кино было некогда, могут посмотреть на домашнем экране одну из недавних отечественных премьер – зрелищный фильм, посвященный одному из ярчайших приключений российского путешественника Федора Конюхова. В 2016 году мистер-“дома незачем сидеть” облетел на огромном воздушном шаре вокруг света за рекордный срок – 11 дней. Буйство стихий, преодоление себя – теперь это тоже можно испытать, не вставая с дивана.

    Никто тебя не спасет

  • Год выпуска: 2023
  • Режиссер: Брайан Даффилд

    • Никто тебя не спасет” Фото: Скриншот кадров официального трейлера

    Для любителей пощекотать нервы подойдет фантастический триллер, способный держать в напряжении, заставлять задуматься, а где-то и посмеяться.

    Юная Бринн живет уединенно, и однажды в ее дом забирается… внеземное существо. Из-за одного трагического события в прошлом не может рассчитывать на помощь других жителей городка. Бринн вынуждена сражаться с агрессивными пришельцами в одиночку. Отличительная черта фильма – почти полное отсутствие диалогов, что не мешает, а отчасти и помогает следить за развитием событий, почти не отрываясь от подаренных на Новый год конфет.

    Мятежная луна, часть 1: Дитя огня

  • Год выпуска: 2023
  • Режиссер: Зак Снайдер

    • “Мятежная луна, часть 1: Дитя огня” Фото: Скриншот кадров официального трейлера

    Постановщик “Лиги справедливости” и “Человека из стали” решил создать свои собственные “Звездные войны” – с подобием империи, повстанцами, межпланетными перелетами. Первая часть саги уже доступна в сети и неплохо подойдет тем, кто хочет посмотреть легкое, в меру увлекательное и не слишком заумное кино.

    Единожды солгав

  • Год выпуска: 2024
  • Режиссеры: Дэвид Мур, Нимер Рашед

    • “Единожды солгав” Фото: Скриншот кадров официального трейлера

    Тайны, интриги, расследования: кто больше всего на свете любит распутывание запутанных историй, может ознакомиться со свежевышедшим детективным сериалом. Молодая вдова Майя скорбит по убитому мужу. Чтобы не волноваться за жизнь дочери, ставит в ее комнате скрытую камеру – и однажды обнаруживает на кадрах записи… покойного мужа. Жив ли муж Майи, или кто-то решил поиграть с ней в жестокую игру? На пару вечеров под мерцание елки точно хватит.

    Взято отсюда.

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