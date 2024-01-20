Филолог рассказала, что такое феминитивы и являются ли они признаком ЛГБТ-движения

Верховный суд РФ обозначил феминитивы одним из признаков ЛГБТ-движения

Татьяна Чернышова / Фото: asu.ru

Издание “Свободные новости” опубликовало решение Верховного суда РФ, по которому феминитивы обозначены как признак экстремистского ЛГБТ-движения, запрещенного в РФ. Суд назвал феминитивы “специфическим языком” и приравнял их к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров. О том, что такое феминитивы, и правда ли они являются признаком ЛГБТ-движения, amic.ru спросил у и.о. заведующей кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка АлтГУ, доктора филологических наук Татьяны Чернышовой.

О чем документ?

В тексте решения Верховного суда о признании экстремистским международного движения ЛГБТ написано, что движение пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, выступает за легализацию однополых браков, за возможность усыновлять и воспитывать детей однополыми парами и так далее.

Также там указано, что движение не имеет в России регистрации и единой структуры, но состоит из незарегистрированных организаций и распространено в 60 субъектах РФ, включает в себя 40 подразделений, 281 усыновленного человека и 80 интернет-ресурсов, которые занимаются ЛГБТ-пропагандой.

В качестве символа ЛГБТ в документе выступает флаг из шести полос, а признаков – “наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, а также специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)”, говорится в документе.

Что такое феминитивы?

Филолог Татьяна Чернышова отметила, что феминитивы в широком смысле слова – это все существительные женского рода, которые образованы от однокоренных существительных мужского рода и являются парными к ним. Чаще всего речь идет об одушевленных существительных, которые обозначают профессию, отметила филолог.

Однако в документах говорится не о феминитивах вообще, а о “потенциальных словах-феминитивах”. Так называемые потенциальные слова – это те, которые не зарегистрированы в словарях, но их значение можно понять. Таким образом, это появившиеся недавно феминитивы, такие как “авторка”, “психологиня”, “режиссерка” и так далее, пояснила Чернышова. А словарные слова, например, “учительница”, “колхозница”, “гражданка” и другие сюда не относятся, отметила она.

“Потенциальные феминитивы” относятся к ЛГБТ?

Однако “потенциальные феминитивы” – часть русского языка, отметила она. По словам Чернышовой, любой язык развивается и появление в нем новых слов (неологизмов) – это нормальное явление.

“Язык пытается заполнить те пустые места, которые в нем есть. Например, есть слово “доярка”, но мужского рода у него сначала не было, а затем появилось слово “дояр”. Поэтому такие случаи встречаются. Язык живой, он развивается и, естественно, в нем постоянно идут какие-то словообразовательные процессы. Для языка нормально принимать какие-то новые слова. К тому же их не так много, как может показаться. И говорить о том, что эти слова являются маркером определенного какого-то течения, я бы не стала”, – поделилась филолог.

Специалист отметила, что сейчас трудно судить, насколько новые феминитивы вошли в язык. В академических словарях их пока нет, однако такие слова присутствуют в словарях новых слов, отметила она. То же самое и с ненормативной лексикой, которая также в академических словарях отсутствует, но есть в специальных словарях, сказала Чернышова.

Кроме того, феминитивы начали появляться еще после Октябрьской революции, и были “своеобразным символом борьбы женщин за свои права”, отметила Чернышова. И поэтому эти слова – нормальная реакция на получение женщинами прав, считает филолог.

“Эти слова абсолютно нейтральны, потому что выполняют основную функцию – называют лицо женского пола, если оно занимается мужской профессией, с использованием формальных признаков женского рода. То есть мы видим соответствующее окончание суффиксов, словообразование. Живой язык реагирует очень живо. Я думаю, что это еще и мода. Такие слова появляются, потом на какое-то время уходят, потом возникают снова. Это временное явление. Ну, например, когда был ковид, появился словарь таких “ковидизмов”, потому что очень много слов возникло в этот период. Сейчас они, конечно, уже не появляются, потому что ковид закончился”, – прокомментировала Татьяна Чернышова.

Напомним, что ЛГБТ-движение в России запретил 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ. За участие в экстремистском сообществе грозит до шести лет тюрьмы, а за его организацию – до 10 лет лишения свободы.

новости Алтайский



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