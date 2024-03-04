Информация размещена на сайте госзакупок

Прогулка в парке “Изумрудный” / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула потратит 31,3 миллиона рублей на завершающий этап благоустройства парка “Изумрудный”. В настоящий момент на сайте госзакупок размещен конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы в зеленой зоне. Подать заявку можно до 12 марта. Ранее руководитель “Изумрудного” Владислав Вакаев сообщал amic.ru, что в 2024 году реновация парка завершится окончательно.

Какие работы проведут в 2024 году?

Как следует из описания контракта, потенциальный подрядчик будет обязан высадить деревья, а также сделать дорожки для прогулки на территории зеленого комплекса. Кроме того, в этом году в “Изумрудном” построят шахматные площадки. Разместят их рядом со стадионом имени Клевченя. Установят также объекты энергического хозяйства.

На все цели из бюджета направят 31,3 миллиона рублей.

Что уже сделано в “Изумрудном”?

За четыре предыдущих этапа в “Изумрудном” построили пешеходные и велосипедные дорожки, восстановили центральную аллею, провели освещение, установили сцену и малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также в парке построили беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки. В “Изумрудном” восстановили легендарный пруд и благоустроили прилегающую к нему территорию. Также установили забор, сделали “зеленый пляж”, амфитеатр. На эти цели из различных источников бюджета направили более 400 миллионов рублей.

Подробнее о реновации “Изумрудного” смотрите в нашем большом интервью с управляющим парком Владиславом Вакаевым.

город Горняк



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