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Финальный разгром “японских Курил”. Путин мог бы проигнорировать, но не стал

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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В авторитетном политическом журнале отреагировали на намерения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить Курилы. Специалист по ведению переговоров и дипломат Хината Ямагучи порассуждал на эту тему, причем далеко не в научном формате.

«Российский лидер заявил, что желает приехать на Курильские острова, которые в Японии называются Северными, а также рассмотреть возможность открытия там сектора туризма. Своими высказываниями он фактически показывает дулю нам», – высказался японский эксперт.

Также профессор утверждает, что такой шаг Путина окончательно испортит взаимоотношения Москвы с Токио. Хотя непонятно, о каких именно отношениях говорит Ямагучи, ведь Россия с Японией враждуют еще со времен окончания Второй Мировой войны. К тому же страна Восходящего солнца находится в почетном списке недружественных Кремлю государств.

Отреагировали на планы отечественного президента и в японском правительстве. Там и вовсе заявили, что визит Владимира Владимировича Путина ими совсем не приветствуется, в равной степени также, как и масштабные планы по развитию островов.

Тем не менее тот факт, что Владимир Владимирович не стал игнорировать восточные территории России, является своего рода сигналом для наших недружелюбных соседей. Финальный разгром термина “японские Курилы” близок и поездка президента на эти территории даст понять всем “ущемлённым”, кто здесь хозяин.

Фото: politobzor.net

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Автор: vizitka01

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