Шинный завод "Нортек" Фото: Виталий Барабаш

Владимир Балабанов, который, предположительно, будет управлять шинным заводом в Барнауле, ранее сделал финансовую и политическую карьеру в Башкирии

Исполнительным директором на барнаульском предприятии “Нортек”, который фактически будет осуществлять управление этим заводом, а также, скорее всего, и расположенным на этой же промплодащке “ЯШЗ Авиа”, предположительно, стал Владимир Балабанов, сообщил “Толку” источник на предприятии. Балабанов до последнего времени занимал пост главного исполнительного директора Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) и “Синтез – Каучук” (оба расположены в Башкирии и управляются компанией “Росхим”).

Владимир Балабанов Фото: официальный сайт СНХЗ

Напомним, на прошлой неделе крупные предприятия Барнаула – “Нортек” и “ЯШЗ Авиа” – перешли под внешнее управление ГК “Росхим”, сообщили “Толку” три источника. Обстоятельства и правовые основания решения передачи менеджмента от одного частного собственника другому пока не известны. “Нортек” – крупный производитель шин, “ЯШЗ Авиа” – пока единственный в стране изготовитель авиашин. Оба работают по оборонзаказу.

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город горняк

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