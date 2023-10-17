17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Финансист, топ, экс-министр: кто может стать новым руководителем Нортека

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Шинный завод "Нортек" Фото: Виталий Барабаш

Владимир Балабанов, который, предположительно, будет управлять шинным заводом в Барнауле, ранее сделал финансовую и политическую карьеру в Башкирии

Исполнительным директором на барнаульском предприятии “Нортек”, который фактически будет осуществлять управление этим заводом, а также, скорее всего, и расположенным на этой же промплодащке “ЯШЗ Авиа”, предположительно, стал Владимир Балабанов, сообщил “Толку” источник на предприятии. Балабанов до последнего времени занимал пост главного исполнительного директора Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) и “Синтез – Каучук” (оба расположены в Башкирии и управляются компанией “Росхим”).

Финансист, топ, экс-министр: кто может стать новым руководителем Нортека

Владимир Балабанов Фото: официальный сайт СНХЗ

Напомним, на прошлой неделе крупные предприятия Барнаула – “Нортек” и “ЯШЗ Авиа” – перешли под внешнее управление ГК “Росхим”, сообщили “Толку” три источника. Обстоятельства и правовые основания решения передачи менеджмента от одного частного собственника другому пока не известны. “Нортек” – крупный производитель шин, “ЯШЗ Авиа” – пока единственный в стране изготовитель авиашин. Оба работают по оборонзаказу.

Источник

город горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости