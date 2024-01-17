Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 января.

В Финляндии рассказали, в каком случае откроют границу с Россией

Власти Финляндии решили не открывать границу с Россией начиная с 11 февраля. Об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на источник в правительстве.

Как пишет издание, в правительстве готовы немедленно открыть границу, если Россия прекратит «свою гибридную операцию», однако пока Хельсинки не видят такой перспективы.

Власти Финляндии закрыли все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией еще 30 ноября. Официальной причиной ограничения называли мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые пересекали границу с территории России и просили убежища.

Ожидалось, что запрет продлится до 14 декабря, и Хельсинки даже открыли два пограничных перехода, но вскоре границу снова закрыли — из-за того, что на погранпунктах столпилось более 100 просителей убежища. Тогда ограничение продлили до 11 января, а затем еще на месяц.

Белгородскую область атаковали дронами и ракетами

В ночь на 17 января над Белгородской областью силы ПВО сбили семь беспилотников. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

— В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки, — написал Гладков. — В одном из поселков произошло отключение электричества.

Позже в Минобороны России также прокомментировали атаку: по заявлению ведомства, над Белгородской областью в районе 02:40 мск сбиты семь ракет и четыре БПЛА.

Турецкие банки массово перестают работать с российскими

Турецкие банки начали массово отказывать в работе с российскими финансовыми организациями, сообщает «Коммерсант». По информации издания, ситуация обострилась из-за указа президента США о вторичных санкциях от 22 декабря.

Проблемы между турецкими и российскими банками начались в конце декабря, а начиная с 1 января денежные переводы почти прекратились. Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия долгов.

В Ассамблее экспортеров Турции подтвердили, что трудности начались в конце 2023 года. Глава объединения заявил, что главной проблемой стали проверки со стороны властей, однако выразил надежду на то, что после января ситуация улучшится.

В российских аптеках закончилось лекарство от инфаркта

В России из аптек начало пропадать лекарство «Эффиент» от американской компании Eli Lilly. В Минздраве заявили, что запаса препарата хватит меньше чем на месяц, сообщают «Ведомости».

Также в ведомстве отметили, что американская компания не предупреждала о прекращении поставок препарата. В свою очередь, официальный дистрибьютор «Эффиента» в России заявил, что поставки прекратились еще в прошлом сентябре, а возобновления продаж в ближайшее время не планируется.

«Эффиент» назначают пациентам для предупреждения повторного инфаркта миокарда и тромбических осложнений, российские аналоги лекарства отсутствуют. Сейчас в большинстве регионов России уже возникла нехватка препарата.

Путин предложил помочь гражданским женам военных, погибших в СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры поддержки для женщин, живших в гражданском браке с погибшими участниками СВО, и тем, у кого с погибшими военными есть общие дети.

Глава государства сделал такое предложение во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

— Представить предложения о мерах поддержки жён лиц, погибших при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей, — говорится в поручении правительству.

В меры поддержки входят материальное обеспечение, медицинская помощь, предоставление возможности образования и повышения квалификации.

Канада запретила гранты для ученых из России

Канада запретила ученым из России получать федеральные гранты на проекты в области обороны. Как сообщается на сайте правительства страны, такой же запрет распространяется на ученых из некоторых университетов Китая и Ирана.

— Хотя исследования, проводимые Канадой, отличаются высоким качеством и характером сотрудничества, открытость может сделать их мишенью для иностранного влияния, — говорится в сообщении.

В совместном заявлении министров инновации, здравоохранения и общественной безопасности также сказано, что распоряжение касается только федерального финансирования.

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18.01.2024