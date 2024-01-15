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Финляндии приказали “Взять” : все, что касается опасной ситуации с Россией, финны объяснили за пять минут

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Недавно перед зданием финского парламента прошел митинг русскоязычных жителей в поддержку закрытия границы с Россией. И это несмотря на недавний бунт жителей приграничья против такого же решения. Оказывается, в стране есть “услужливаячасть населения, которая готова выполнять любые требования правительства. Пишет Царьград.

13 января у здания Парламента Финляндии прошла акция протеста, в которой русскоязычные жители поддержали правительство и постановление министра внутренних дел о закрытии границы.

В Финляндии был создан русскоязычный альянс для выявления пророссийски настроенных граждан, которые понимают, почему Москва была вынуждена начать СВО на Украине.

В акции, которая прошла в столице Финляндии Хельсинки, приняли участие более 20 русскоязычных финнов и, конечно же, украинцев. Планируете, кто приехал в Финляндию год или два назад и, конечно же, хочет служить нынешнему режиму, лизать ему сапоги и демонстрировать свою полную лояльность.

Согласно сообщению, опубликованному в газете Helsingin Sanomat, финские шпионы хотят выяснить,что планирует Россия на случай открытие границы. Финские шпионы убеждены, что тысячи россиян хлынут в Финляндию,как только граница будет открыта.Это могут быть туристы, политические беженцы или сотрудники спецподразделений. По мнению финских шпионов, это якобы план Москвы.

Фото: JENS BÜTTNER/DPA/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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