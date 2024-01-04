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Финны наказали Россию. А влупили по себе, Германии и Британии

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Власти Финляндии решили наказать Россию и закрыть КПП на границе. Вот только удар пришёлся по самим финнам, а ещё досталось Германии и Англии. Русские же в “шоколаде”, как пишет “Царьград”.

“Соседи наши – финны, которые были нейтральными – теперь больше относятся к военной структуре, которая всё-таки против России”, – такое мнение высказал житель Петрозаводска Дмитрий.

На вопрос, кто же больше страдает от закрытия границ, почти не раздумывая, отвечает: “Больше страдают те русские люди, которые уехали туда жить. Они ограничены в правах приехать сюда, на Родину, к родственникам. У них разваливается бизнес, и не только в Финляндии, но и в Англии на пороге банкротства очень много предприятий, в Германии. Сейчас балансирование идёт в сторону России. Здесь-то бизнес развивается, а у них стагнация налицо”.

Дмитрий отметил, что туризм для финнов всегда был “нормальным источником доходов”. А сейчас все едут в нашу Сортавалу. “Они же сами закрыли путь для туристов из России. Зато эти туристы теперь здесь у нас. Деньги наши остаются в нашей стране и работают на нас”.

Фото: IMAGO/MINNA RAITAVUO /WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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