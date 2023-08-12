Фирму, производящую сомнительное молоко, нашли в Алтайском крае

Компания оформила сертификаты на молоко без нужных документов

Фото: pxhere.com

Предприятие по производству сомнительного молока “Везувий” выявили в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Согласно данным системы “Меркурий”, фирма без необходимой справки о ветеринарно-санитарном благополучии оформила документы на 255 610 кг молочной продукции.

Отмечается, что “Везувий” выращивает зерновые культуры, но не занимается содержанием крупного рогатого скота.

Производственные сертификаты на молоко Россельхознадзор аннулировал.

Источник