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Фирму, производящую сомнительное молоко, нашли в Алтайском крае

редактор01 mins

Компания оформила сертификаты на молоко без нужных документов

Фото: pxhere.com

Предприятие по производству сомнительного молока “Везувий” выявили в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Согласно данным системы “Меркурий”, фирма без необходимой справки о ветеринарно-санитарном благополучии оформила документы на 255 610 кг молочной продукции.

Отмечается, что “Везувий” выращивает зерновые культуры, но не занимается содержанием крупного рогатого скота. 

Производственные сертификаты на молоко Россельхознадзор аннулировал.

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