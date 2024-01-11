Физик АлтГУ объяснила, являются ли грозы зимой необычным явлением

Механизм образования у них тот же, что и летом, но свои особенности вносит снег

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Эта зима удивила жителей Алтайского края не только перепадами температур и ураганами, но и грозой. Как сообщает пресс-служба АлтГУ, доцент кафедры общей и экспериментальной физики, кандидат физико-математических наук университета Татьяна Андрухова пояснила, насколько необычно подобное явление с точки зрения науки.

Как отметила эксперт, в состав атмосферы входят электрически заряженные частицы с положительным или отрицательным зарядом. Они порождают грозовые разряды – молнии и сопровождающий их гром, а также становятся причиной появления полярного сияния и прочего.

Обычно грозы возникают в теплое время года и их интенсивность во многом зависит от расположения солнца. В средних широтах явление чаще наблюдается летом после полудня. Основными предвестниками являются кучево-дождевые облака, которые образуются в безветренные дни.

Но грозы могут быть и зимой – это явление называется снеговой или снежной грозой. При этом термин используется в основном в научно-популярной и зарубежной литературе, а в профессиональной российской метеорологии его нет: обычно отмечается одновременно гроза и ливневый снег.

Сам грозовой снегопад на самом деле является более частым явлением, чем считалось ранее. Однако гром от молнии мы зимой обычно не слышим, поскольку снег гасит звуковые волны, снижая слышимость.

Андрухова отметила, что обычно подобные грозы возникают на холодных атмосферных фронтах циклонов, где наблюдаются значительные контрасты температуры воздуха в приземном слое и на высоте в несколько километров.

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