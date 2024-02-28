ФК “АлтПолитех” вышел в финальный турнир чемпионата России по мини-футболу

Барнаульская команда взяла второе место в отборочных соревнованиях

Футбольные ворота / Фото: unsplash.com

Барнаульский “АлтПолитех” вышел в финальный турнир чемпионата России по мини-футболу среди команд первой лиги, сообщает “Алтайский спорт”.

Отборочные соревнования с участием четырех сибирских коллективов состоялись в Абакане. В борьбе за две путевки в финал команды провели однокруговой турнир.

“АлтПолитех” праздновал победы над абаканским “Сибиряком” (5:1) и “БайкалАвтоТраком” из Улан-Удэ (8:3).

Однако в решающем матче барнаульцы уступили другой абаканской команде – “Лиге Про” с результатом 4:5 и финишировали на второй строке.

Первой стала “Лига Про”, которая одержала победы во всех трех встречах. Теперь “АлтПолитех” сыграет в финальном турнире первой лиги. Он пройдет с 19 по 24 апреля в Ставрополе.

горняк



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