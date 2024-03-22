ФНС планирует отремонтировать выкупленное историческое здание в Барнауле в 2025 году

Ремонт неисторической части здания на ул. Интернациональной налоговая служба намерена завершить уже в 2024 году, а исторической – еще через год

До конца 2024 и 2025 годов планируется отремонтировать две части здания на ул. Интернациональной, 74 в Барнауле, которое еще в 2019 году краевое управление Федеральной налоговой службы (ФНС) приобрело у “Ростелекома”. Одно из строений является региональным памятником архитектуры. Ремонтом занимаются два разных подрядчика. Это следует из ответа УФНС “Толку”.

Со второй попытки

Объектом культурного наследия является та часть здания, которая выходит непосредственно на ул. Интернациональную (Литер Б). Она построена в 1912 году и имеет площадь 1,5 тыс. кв. метров.

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Первый раз аукцион на капремонт этого объекта пытались провести еще в 2020 году. Тогда начальная цена контракта составляла 70,6 млн рублей. Но ни одной заявки не поступило, и торги признали несостоявшимися. Из-за этого и в связи с тем, что нужно было проводить корректировку сметной документации, финансирование отозвали.

Только в 2023 году смету пересчитали с учетом фактической и прогнозной инфляции, она составила 82,5 млн рублей. В феврале 2024 года провели торги, по итогам которых контракт заключили с единственным участником – компанией “Строй-индустрия”.

Здесь планируется частично отремонтировать фасад и крышу, заменить системы отопления, вентиляции, заменить окна и двери, напольные покрытия.

“Перепланировочных решений контрактом не предусмотрено, отделка стен кабинетов запланирована под обои с покраской, в местах общего пользования – декоративная штукатурка“, – говорится в ответе УФНС.

Срок выполнения работ – до декабря 2025 года.

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Вторую – неисторическую – часть здания, построенную в 1989 году, планируется отремонтировать к концу текущего года. Этот объект значительно больше по площади – 3,6 тыс. кв. метров. И аукцион на его ремонт разыграли значительно раньше – еще в марте 2023 года. Стоимость контракта тогда составила 180 млн рублей. Его выиграла компания “СМК-22”.

Завершить работы, по условиям договора, здесь должны до ноября 2024 года. Подрядчик, по данным УФНС, уже провел демонтаж, ремонт крыши, установил окна, постелил полы, смонтировал системы отопления и водоснабжения. Часть этих работ уже оплачена – на 28,2 млн рублей, часть готовится к оплате.

Сейчас “СМК-22” монтирует оставшиеся инженерные системы, внутренние перегородки, закупает двери, противопожарное оборудование.

“Подрядчик намерен завершить работы по капитальному ремонту объекта в установленные контрактом сроки“, – сообщили в УФНС.

Именно с этой части здания – после завершения работ – начнется его “заселение” сотрудниками аппарата управления. Оставшаяся их часть переедет в историческую часть, когда ремонт закончат и в ней.

Сейчас различные подразделения налоговой разбросаны по городу. Основной аппарат расположение в здании на пр. Комсомольском, 118. А большинство инспекций, наиболее знакомых налогоплательщикам – на пр. Социалистическом, 47, недалеко от здания на ул. Интернациональной.

Здание на ул. Интернациональной, 74 в Барнауле, по официальным данным, построили в 1912 году (тогда улица называлась Сузунской). Хотя в разных источниках есть данные о том, что его возвели еще в конце XIX века. Здесь располагалась Городская почтово-телеграфная станция. В 1912 году, по данным сайта администрации Барнаула , частично площади этого помещения арендовала полиция. Архитектура здания сложная – оно разноэтажное, состоит из помещений различных по размерам и форме, связанных в сложную асимметричную композицию.

Добавим, что далее по улице в сторону пр. Социалистического продолжается реконструкция другого памятника архитектуры – дома на ул. Интернациональная, 78. Его в 2020 году выкупил житель Барнаула Александр Шалаев , чтобы отремонтировать здание для себя и своей семьи. Он зашел на объект раньше, но урегулировать все правовые вопросы с предыдущими собственниками удалось только в 2020-м.

Барнаул, ул. Интернациональная, 78 Фото: Елена Маслова / “Толк”

Это здание 1880 года постройки, принадлежало купцу Бухалову. К его же владениям относилось и расположенное далее здание на Интернациональной, 82. Это тоже памятник истории. Сейчас это административное здание.

Взято отсюда.

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