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ФОМ: 82 % россиян довольны работой президента Путина

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За неделю показатель не изменился

ФОМ: 82 % россиян довольны работой президента Путина

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Большинство россиян считают, что президент страны Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Согласно результатам опроса, который провел фонд “Общественное мнение”, 82% респондентов заявили, что скорее положительно относятся к деятельности главы государства.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Еженедельный опрос проводился в период с 16 по 18 февраля 2024 года. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

82% респондентов заявили, что относятся к работе Путина скорее положительно. По сравнению с предыдущей неделей результат не изменился. 80% заявили, что доверяют президенту. Этот показатель за неделю снизился на 3%.

город Горняк

Источник

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