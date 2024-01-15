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Фонд президентских грантов запускает образовательный марафон для НКО

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Фонд президентских грантов запускает образовательный марафон для НКО

Фото: АНО «Добрые друзья»

Уже во вторник, 16 января 2024 года Фонд президентских грантов запускает образовательный марафон для некоммерческих организаций, который продлится до 5 марта. Тренерами программы в этом году стали лидеры некоммерческих организаций, которые прошли обучение в Фонде президентских грантов в Школе «НКО.Трансформация» и вошли в топ-100 фонда.

– Круто, что наставниками участников марафона будут не только сотрудники фонда, но непосредственные коллеги “по цеху”, обладающие большим опытом и успешно (скорее даже безупречно) реализовавшие несколько серьезных грантовых проектов. Это настоящее сообщество профессионалов, – прокомментировал подготовку тренерской команды к марафону и сполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

На днях в Переславле-Залесском прошла очная встреча, которой завершилась двухмесячная подготовка тренеров. Основная цель встречи, по словам организаторов, – сонастройка тренеров по ценностям и принципам. Одним из тренеров стала директор челябинской АНО «Добрые друзья» Ирина Чинасова .

– Для меня тренерство в марафоне – это новый уровень социального проектирования. Я не просто буду рассказывать другим людям, как правильно разрабатывать проект, я буду сама учиться у них, новым идеям, новому видению мира. Я считаю, что нужно отдавать свои знания и делиться опытом, чтобы стать еще лучше и работать еще продуктивнее. Чтобы в твою жизнь пришло что-то большее, нужно делиться тем, что у тебя есть. Это же основной принцип благотворительности, – делиться эмоциями Ирина Чинасова .

Всего в марафоне примут участие 617 лидеров НКО из 89 регионов России. Тренерами стали 44 лидера НКО со всей России.

Взято отсюда.

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