Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих российских сайтов

Первое место в рейтинге снова занял “Яндекс”

Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний, первое место в котором снова занял “Яндекс” стоимостью 12,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

В данный рейтинг Forbes вошли компании рунета, то есть чья выручка формируется в интернете. Авторы исследования сообщили, что стоимость публичных компаний равна их капитализации на Московской бирже и зафиксирована на 1 февраля. У неторгуемых компаний составители списка запрашивали их финансовые показатели и считали их стоимость, сравнивая их с публичными аналогами.

Так, в топ-10 самых дорогих интернет-ресурсов также вошли маркет плейс Wildberries с оценкой в 7,2 миллиарда долларов, Оzon (7 миллиардов), Avito (3,4 миллиарда), 1С (2,8 миллиарда), “Лаборатория Касперского” (2,1 миллиарда), HeadHunter (1,9 миллиарда), VK (1,8 миллиарда), Positive Technologies (1,6 миллиарда) и “СКБ Контур” (1,4 миллиарда долларов).

При этом сегмент маркетплейсов остается ведущим в этом секторе, составляя около 46% стоимости 30 крупнейших российских интернет-компаний. Только за минувший 2023 год их выручка в среднем выросла на 64%, а стоимость – на 20%.

Также наметилась явная устойчивая тенденция к росту стоимости онлайн-кинотеатров, чья совокупная оценка увеличилась на 80%. Эксперты журнала считают, что сказалась ставка на развитие собственного кинопроизводства на фоне ухода зарубежных кинокомпаний и потери прав на иностранные фильмы и сериалы.

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Взято отсюда