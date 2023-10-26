Форма, фактура и цвет: какие кухни сейчас в моде?
В ТВК “Гранд Арена” можно подобрать мебель мечты и стильный кухонный гарнитур
Дизайн кухни / Фото: freepik.com
Какие кухни сегодня в моде? Главный тренд – простота и практичность. Продуманная эргономика, тонкие линии, лаконичные акценты. На пике популярности современный стиль, неоклассика, скандинавская история и минимализм. Рассказываем, какие трендовые цвета и фактуры можно использовать в дизайне кухонь, чтобы интерьер выглядел стильным, воздушным и элегантным.
Актуальные цвета и фактуры
Модные фактуры для фасадов:
- дерево, обожженное дерево;
- бетон и цемент;
- твидовую ткань;
- льняную рогожку;
- окисленный металл;
- антрацит;
- натуральный камень (мрамор, гранит).
Как видим, натуральность до сих пор в тренде.
Новинка интерьера – матовые поверхности фасадов. Они придают интерьеру благородство и статус, проще в уходе, на них не видны отпечатки пальцев и пятна. Это решение превращает гарнитур в отличный фон для броских акцентов.
Модный цвет кухни – приглушенный и очень естественный. На пике палитры спокойные природные цвета: коричневый, зеленый, терракотовый, синий, винный, серый.
В ТВК “Гранд Арена” – кухня на любой вкус
Выбрать трендовую кухню и стильную обеденную зону в Барнауле можно в ТВК “Гранд Арена”. В одном месте собраны 19 отделов, где можно подобрать все необходимое:
- Glass Style (“Гласс Стайл”);
- “Мега Мебель”;
- Primavera Кухни (“Примавера”);
- “Фалькон”;
- Flёur (“Флер”);
- DaVita-мебель (“Давита”);
- “Столы+Стулья”;
- “Столы тут”;
- Galaxy (“Галакси”);
- Pro design (“Про дизайн”);
- “Место есть!”;
- Mensamebel (“Менсамебель”);
- “Салон барных стульев” и др. отделы.
Розыгрыш автомобиля
Напоминаем, что, совершая покупки в любом отделе ТВК “Гранд Арена”, вы можете принять участие в розыгрыше автомобиля.
Правила участия:
- Совершить покупку в любом отделе ТВК “Гранд Арена” на сумму от 5000 рублей до 15 декабря 2023 года.
- Написать на чеке ФИО и действующий номер телефона.
- Опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже напротив центрального входа в ТВК.
- Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря 2023 года.
Подарки получат только те покупатели, которые окажутся на месте, когда его чек достанут из ящика.
Сроки проведения розыгрыша – с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнер – “Автоцентр АНТ”.
Возрастное ограничение 18+
ООО “Неаполь”
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