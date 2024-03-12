реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Форум-концерт для сторонников «Единой России» прошел сегодня во всех регионах страны

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Форум-концерт для сторонников «Единой России» прошел сегодня во всех регионах страны

Не стал исключением и Алтайский край. Гостей праздника поприветствовал председатель АКЗС, секретарь регионального отделения партии Александр Романенко.

Источник фото: Катунь 24

Центральной площадкой события стал Волгоград. И во время концерта из города-героя на прямую связь со всеми регионами, в том числе, и с Алтайским краем, выходил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

От Алтайского края прямое включение во всероссийскую программу вела Марьяна Лысенко, герой труда Российской Федерации и главный врач Московской городской больницы № 52.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , банкфакс алтай новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Россиянину угрожали взрывом из интим-салона, от услуг которого он…

Житель Екатеринбурга получил звонок с угрозами после того, как сначала…

Пса спасли от хозяев-живодеров в Барнауле. Ему ищут новый…

Барнаулец издевался над своей собакой и сломал ей лапу, передает…

Выборы мэра, эвакуация и авария с бензовозом. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

В Госдуме рассказали, когда состоится инаугурация президента после выборов

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов/"Толк" На пост главы государства претендуют четыре кандидата:…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp