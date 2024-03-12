Форум-концерт для сторонников «Единой России» прошел сегодня во всех регионах страны

Не стал исключением и Алтайский край. Гостей праздника поприветствовал председатель АКЗС, секретарь регионального отделения партии Александр Романенко.

Источник фото: Катунь 24

Центральной площадкой события стал Волгоград. И во время концерта из города-героя на прямую связь со всеми регионами, в том числе, и с Алтайским краем, выходил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

От Алтайского края прямое включение во всероссийскую программу вела Марьяна Лысенко, герой труда Российской Федерации и главный врач Московской городской больницы № 52.

Взято отсюда.

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