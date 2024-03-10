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Фотограф из Сибири снял «комету дьявола»

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Фотограф из Сибири снял «комету дьявола»

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял «комету дьявола», которая своей формой напоминает подкову.

Впрочем, у нее есть «рабочее» название 12P/Pons-Brooks. В первую очередь она известна своими яркими извержениями. Полный оборот вокруг Солнца комета совершает за 71 год.

Алексей Поляков подчеркивает, что снять комету совсем не просто, так как они капризны к засветке неба. Ради заветного снимка, фотограф уехал за 100 км от Новосибирска, пишет VN.ru .

«Статистика ясных ночей в этом году просто удручающая, вторая пригодная для съемки ночь за три месяца! А поскольку у нас сейчас видна красивая комета 12P/Pons-Brooks, выбор объекта был очевиден», – добавил Поляков.

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Взято отсюда.

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