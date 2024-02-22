На момент прибытия пожарных из-под крыши жилого дома и гаража валил дым. Позже выяснилось, что сгорел легковой автомобиль

22 февраля в барнаульском поселке Власиха вспыхнул гараж со стоящим внутри автомобилем. Пожарный репортер Владимир Игнатов поделился кадрами рабочих будней сотрудников МЧС в группе “Про пожарных и спасателей”.

Огонь удалось вовремя остановить. Спасатели вывели из опасной зоны двоих человек, дом почти не пострадал от огня.

Пожар ликвидировали на площади около 50 кв. м.

“К слову о погоде, температура составляла -36 градусов, замерзало все”, – написал автор.

Ранее он показывал впечатляющие фото пожара на проспекте Энергетиков.

Взято отсюда