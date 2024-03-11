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Фотографы показали, как Телецкое озеро покрылось островками тающего льда

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Несмотря на дневную оттепель, ночью лед подмерзает. При этом отсутствие сильных ветров позволяет ему продержаться еще немного

Весеннее таяние льда на Телецком озере запечатлели алтайские фотографы. Солнечные кадры опубликовали в группе Алтайского биосферного заповедника в соцсети “ВКонтакте”.

Авторы снимков отметили, что кромки льда в последние дни остановились в двух километрах от поселка Яйлю. При этом изменения происходят каждый день. Так, Камыгинский залив, мыс Айран и Чичилган уже освободились ото льда.

Уточняется, что толщина льда в районе Яйлю сейчас около 7 сантиметров, а западнее – 3–4 сантиметра.

Ранее сообщалось, что жители нескольких регионов поделились кадрами северного сияния. Его заметили в Ленинградской, Нижегородской областях, Твери и Волоколамске.

Взято отсюда

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