Фоторепортаж: более 1700 избирательных участков работают в крае в дни выборов

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Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы- 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края Выборы – 2024 Фото: предоставлены управлением печати Алтайского края

Выборы президента России продлятся три дня

В Алтайском крае идет второй день голосования по выбору президента России. До 20 часов воскресенья, 17 марта, граждан, наделенных избирательным правом, ждут на участках.

Многие выбрали для голосования первый день. 15 марта явка на выборы в Алтайском крае превысили 20 процентов.

В этом году впервые на выборах Президента России жители Алтайского края могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Свыше 270 тысяч жителей выбрали для себя такой способ голосования. В дни выборов они смогут проголосовать дистанционно, воспользовавшись своей учетной записью на портале Госуслуг. Однако традиционный способ – голосование в стенах избирательных участков пока не теряет лидерских позиций.

Для голосующих впервые члены УИКов приготовили памятные подарки. Кроме того на участках размещены баннеры, фото на фоне которых может принести призы в конкурсе.

Стоит отметить, что люди идут голосовать семьями и коллективами, на некоторых УИКах даже появляются очереди из желающих проголосовать.

К тем, кто самостоятельно не может добраться до участка, приезжают сотрудники избиркома на дом, как например, к 95-летнему ветерану Алексею Гавриловичу Рогову в Косихе.

А вот в Мамонтово ветеран Великой Отечественной войны Алексей Евлампиевич Борков, отметивший 100-летний юбилей, самостоятельно пришел на участок и проголосовал на президентских выборах.

Голосуют люди различных профессий. На многих участках первыми приходят отдать голоса полицейские или работники различных дежурных служб ЖКХ, те, кому приходится трудиться в выходной, перед работой тоже заходят на участки.

На избирательные участки приходят и те, кто зарегистрировался голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, но потом решил сделать это на участке.

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Взято отсюда