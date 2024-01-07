«Святая ночь» — так издавна называли наши предки время, когда православные христиане собираются вместе, чтобы прославить приход в этот мир Сына Божия, Спасителя. В день Рождества Христова тысячи верующих собираются в храмах и церквях на праздничную службу. Вместе со священнослужителями прихожане возносят молитвы Господу и радуются чуду.

Почему верующие стараются прийти в церковь именно на ночное богослужение? Как напоминает портал «Православие сегодня», прежде всего, потому, что Рождество Господа, как явствует из Евангелия, произошло глубокой ночью. Святой Лука рассказывает нам о пастухах, содержавших «ночную стражу» при своих стадах, о том, как им явились Ангелы, и о песнопении, которое ныне легло в основу Великого Славословия: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение…».

Помня обо всём этом, христиане и приходят в храм именно ночью, чтобы по мере сил духовно встретить Родившегося Господа. Так же издавна считалось, ночная молитва, творимая во время, когда прекращается вся земная суета — особенно сосредоточена и благодатна. Поэтому верующие приходят на ночную Божественную литургию. Рождественское богослужение включает особые каноны, песнопения, чтения Писания, посвящённые празднику.

Рождественские богослужения и празднование Рождества означает возвращение к духовным ценностям и радости от произошедшего чуда. В каждом храме нашей страны создаётся особая атмосфера, которая поможет верующим ощутить всю величественность и значимость этого праздника. Рождество является особенным событием, наполняющим сердца христиан радостью и благодатью.

Рождественское богослужение состоялось минувшей ночью и в столице Алтайского края. Фотокорреспондент «Вечернего Барнаула» запечатлел, как горожане встретили Рождество.

Взято отсюда