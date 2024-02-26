Фоторепортаж: как в Бийске прошла Всероссийская гонка «Лыжня России-2024»

В наукограде “Лыжня России” прошла в 42-раз

25 февраля 2024 года в Бийске на базе спортивной школы №1 состоялось открытие Всероссийской лыжной гонки “Лыжня России-2024”, сообщает МКУ “УПРАВЛЕНИЕ КСМП”.

1 из 14 Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

На открытии с приветственным словом выступали – глава города Бийска Виктор Щигрев, Татьяна Ильюченко, депутат АКЗС, почетный гражданин Бийска и Максим Железовский, депутат Думы Бийска.

Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Всего в гонке участвовали 956 человек.

Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

По традиции в гонке приняли участие не только взрослые, но юные бийчане.

Лыжня России – 2024 Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Отметим, что в этом году “Лыжня России” прошла в 42-раз и была посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Взято отсюда