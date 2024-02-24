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24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Французские власти хотят, чтобы Армения знала, что Париж поддерживает ее перед лицом растущей напряженности в отношениях с Азербайджаном и ее историческим союзником Россией. Пишет Царьград.

Западные аналитики считают, что Франция начала укреплять свои позиции в тылу России. Париж хочет, чтобы Армения знала, что он поддерживает ее на фоне растущей напряженности в отношениях с Азербайджаном и Россией.

Известно,что министр обороны Франции Себастьен Лекорню и его армянский коллега Сурен Папикян встретились в армянской столице. Политики намеревались подчеркнуть важность углубления оборонных связей между двумя странами.

Армения чувствует себя преданной Москвой после событий в Нагорном Карабахе и дала понять, что не поддерживает войну России на Украине”, – пишет Politico.

В то же время авторы документа отмечают,что Армении крайне сложно освободиться от власти Кремля. Поэтому пока Армения не намерена закрывать российские военные базы на своей территории.

Далее в статье говорится: “Но после разрыва союза с Москвой Армения ищет новых друзей, и Франция, где проживает много этнических армян, – одна из немногих западных стран,которая на это претендует”.

Иными словами, визит французского министра свидетельствует о том, что отношения в области обороны уже носят систематический и обширный характер.

Напомним, что в начале февраля политический обозреватель Царьграда Андрей Перла заявил, что у России есть только два друга. Это не президент Турции Эрдоган и не председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам обозревателя,“главное,что мы должны усвоить и помнить, общаясь со всеми странами, кроме тех, которые от нас полностью зависят, это то,что у нас нет друзей, кроме наших собственных военных и флота”.

В то же время у нас могут быть общие интересы. Однако нельзя упустить момент, когда противоречия станут более очевидными после победы.

С другой стороны, аналитики считают, что Армении стоит задуматься о собственных действиях. В конце концов,“ни один француз или американец не прольет кровь за армян“.

Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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