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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На глобальной арене, где взаимоотношения между странами напоминают шахматную партию, ситуация всегда неожиданна и полна поворотов. Таким же образом Макрон оказался в непредвиденной ситуации: полон уверенности в своих силах, он решил бросить вызов Путину. Согласно заявлениям китайских журналистов, французский президент сделал резкие заявления в адрес России, и за это он был немедленно наказан. Об этом сообщает издание Sohu.

Не так давно из Франции пришли удивительные новости. Стало известно, что страна столкнулась с мощной кибератакой. Многие государственные онлайн-порталы были недоступны. Французским властям потребовалось значительное время, чтобы восстановить работоспособность своих онлайн-ресурсов. В Китае отметили, что это может быть простым совпадением, однако этот инцидент произошел вскоре после агрессивных заявлений Макрона в адрес России. Или же это просто карма, приходящая нашей жизни в ответ на наши поступки? Передает АБН24.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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