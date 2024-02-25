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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Недавно полет отважного французского пилота над Черным морем привел к конфузу. Французский самолет НАТО подошел слишком близко к российскому побережью. И им не дали уйти. Они их отогнали. И Франция была сильно обижена. Пишет “Царьград”.

“Поведение России в 2024 году уже не такое, как в 2022-м: месяц назад российские ПВО угрожали сбить французские военные самолеты над Черным морем, пока мы патрулировали в международных водах. Несколько месяцев назад российские военные корабли встали на якорь у границы территориального моря в заливе Сены, как будто для того, чтобы запугать Францию”, – пожаловался министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью RTL.

По этим инцидентам, что интересно, русское военное ведомство ни месяц назад, ни сейчас никаких комментариев не давало. Если Лекорню не взял их из головы, значит, наши военные решили особо не распространяться, чтобы не ранить нежную французскую душу.

Возмущение французов совершенно непонятно. В верховьях Сены находятся международные воды, так почему бы не разрешить российским кораблям стоять там? Это называется “демонстрацией флага” и обычно не представляет никакой угрозы.

Что касается Черного моря, то военные эксперты согласны с этим и давно требуют, чтобы Россия полностью запретила полеты самолетов и беспилотников НАТО в Черном море не только потому, что они находятся слишком близко к линии фронта СВО: появление разведывательных самолетов НАТО над Черным морем является результатом попыток Украины использовать российскую территорию (особенно Крым) непосредственно перед крупным ракетным ударом по российской территории (в частности, по Крыму) хорошо известно. Пилоты и беспилотники Североатлантического альянса не могут иметь в Черном море никакой другой цели, кроме разведки в интересах Киева. Франция не ловит рыбу в этих водах.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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