реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Французы не будут умирать за Украину!”. Люди против президента Макрона

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Прошлого вторника, 2 марта, во Франции возникли протесты вслед за заявлением президента Макрона об отправке военных для участия в украинском конфликте. Пишет Русская Весна.

Участники акции громко скандировали: “Макрон, отправляйся на Украину сам!”. Во время митинга лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо разорвал флаги Европейского союза и НАТО, заявив: “Французы не будут умирать за Украину!”. Кроме того, известный художник-граффитист Лекто создал в Париже огромный мурал, изображающий Макрона, стоящего на коленях и благодарящего высшие силы за то, что есть Россия, на которую можно вскидывать все проблемы Франции.

Фото: Русская Весна

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

горняк22 телеграм
Помог купить загородный дом. Как пучеглазый кот из Барнаула чудом выжил и стал звездой в Сети

Помог купить загородный дом. Как пучеглазый кот из Барнаула чудом выжил и стал звездой в Сети

Фикс собирает миллионы лайков 1 марта 2024, 13:3125 11516 комментариев Пучеглазый…

Узнать больше
Худеем быстро: названы фрукты, которые помогут стать стройной. И какие надо убрать из рациона

Худеем быстро: названы фрукты, которые помогут стать стройной. И какие надо убрать из рациона

Диетологи относят фрукты к полезным продуктам, но в период снижения…

Узнать больше
Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Четыре всадника простуды. Почему мы болеем с насморком, кашлем и прочим, рассказал барнаульский лор-врач

Начинается весна, а вместе с ней и долгожданное потепление. Именно…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp