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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Прошлого вторника, 2 марта, во Франции возникли протесты вслед за заявлением президента Макрона об отправке военных для участия в украинском конфликте. Пишет Русская Весна.

Участники акции громко скандировали: “Макрон, отправляйся на Украину сам!”. Во время митинга лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо разорвал флаги Европейского союза и НАТО, заявив: “Французы не будут умирать за Украину!”. Кроме того, известный художник-граффитист Лекто создал в Париже огромный мурал, изображающий Макрона, стоящего на коленях и благодарящего высшие силы за то, что есть Россия, на которую можно вскидывать все проблемы Франции.

Фото: Русская Весна

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Автор: glavred

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город Горняк