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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Французы совсем осмелели и перестали бояться, по всей видимости, Макрон им какие-то байки рассказывает про непобедимость армии. Вот они и мчатся, сломя голову, дразнить русского медведя. Очередная такая провокация была пресечена в акватории Черного моря. Как пишет Дзен-канал Великоросс.

И тут надо отдать должное их безрассудству, как они вообще рискнули на подобную дерзость. Ведь не могли же не понимать, чем окончится нарушение границ другого государства. Наша авиация, да и силы ПВО имели все возможности сбить летательные аппараты.

Однако этого не произошло и все потому, что французские пилоты вовремя ретировались, когда к ним приблизился российский самолет Су-27. Он был поднят по тревоге, после того, как поступила информация о приближении воздушных целей к нашей границе.

Среди тех, кто осмелились на эту выходку, были два истребителя Rafale и один ДРЛО E-3F. Все вместе, скорее всего, они проверяли реакцию российских сил ПВО. По всей видимости, им нужно было определить временной промежуток от факта приближения к границе до момента перехвата.

Наш истребитель справился с поставленной задачей и в одиночку отогнал нарушителей. С другой стороны, подобные вылеты, желательно, осуществлять парами. Ведь неизвестно, какие могут быть намерения у провокаторов.

Все возможно, что они рискнут на применение оружия. Ситуация в Черном море бурлит и в любой момент может возникнуть глобальная буря. Силы НАТО только и ждут удобного момента, чтобы использовать свою авиацию для боевого применения.

Вместе с тем, они всецело понимают, какие риски в себе несут подобные провокации. Наверняка, что здравомыслящие люди им популярно объяснили, что русские пока только предупреждают. Если же их доведут до белого каления, то все эти “крылатые нарушители” начнут пачками падать.

И никакие хваленые средства поражения им не помогут. Россия долго может терпеть выходки врагов. Но всему есть предел и вот когда он наступит, у авиации НАТО не будет ни единого шанса курсировать в Черном море. Они летать перестанут, трясясь за свои жизни.

Фото: arnfoto.ru

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Автор: vizitka01

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город Горняк