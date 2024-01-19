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Французского посла вызвали в МИД РФ после ликвидации наемников на Украине

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Французского посла вызвали в МИД РФ после ликвидации наемников на Украине

МИД РФ Фото: vk.com/mid

Вызов посла в российское министерство связан с уничтожением иностранных бойцов в Харькове. При этом в МИДе Франции утверждают, что французских наемников нет на Украине

В Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Франции Пьера Леви, сообщает ТАСС.

“В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции”, – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По данным Минобороны РФ, российские военные нанесли высокоточный удар по иностранным боевикам, большую часть которых составляли французы.

В результате удара, как отметили в ведомстве, уничтожили более 60 бойцов, еще более 20 получили ранения.

В свою очередь, во французском МИДе пытаются откреститься от соотечественников, которые состояли или состоят в рядах украинской армии. В министерстве назвали “грубой манипуляцией” сведения о гибели десятков французских наемников в Харькове .

Ранее стало известно, что российские войска освободили село Веселое на Донецком направлении. Бойцы ВС РФ уничтожили более 260 украинских военных, а также ликвидировали 18 автомобилей и две боевые машины пехоты.

Взято отсюда

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