Франк потребовал усилить очистку кровель в Барнауле

По некоторым адресам крыши уже почистили

Фото: мэрия Барнаул

В Барнауле по поручению мэра Вячеслава Франка усилили работу по очистке кровель и дворов от снега и наледи, а также устранению гололеда.

Как сообщили в горадминистрации, крыши уже почистили по следующим адресам: ул. Профинтерна, 42а, 44б, Союза Республик, 38, Смольная, 50, Октябрят, 39, Цаплина, 112, Солнцева, 11, 13, Северо-Западная, 214, Георгия Исакова, 146а и другим.

Ранее барнаульцам рассказали, куда жаловаться, если во дворе многоквартирного дома не убирают снег и лед.

новости горняк



Источник