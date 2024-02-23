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Франк поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества

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Глава города пожелал мужчинам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов на службе

Франк поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил бойцов и ветеранов с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.

Градоначальник заявил, что гордится участниками спецоперации и всеми, кто преданно служит Родине, а также выразил особые слова благодарности ветеранам вооруженных сил. “Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны”, – добавил он.

“Подвиги героев прошлого и настоящего помогают воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, прививать любовь к Родине, ответственное отношение к ее судьбе. От всей души желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов на службе. Всего самого доброго вам и вашим близким!” – отметил мэр.

С 23 Февраля жителей Алтайского края сегодня также поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

город Горняк

Источник

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