Франк поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Барнаульский градоначальник пожелал работникам и ветеранам надзорного ведомства крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

“Уважаемые ветераны и сотрудники органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили свою жизнь защите прав и свобод граждан, отстаиванию интересов государства.

В органах прокуратуры работают настоящие профессионалы, достойно исполняющие свой гражданский и служебный долг, приумножающие лучшие традиции, заложенные старшим поколением. Высокая компетентность, неравнодушие и строгое следование букве закона помогают вам успешно справляться с ответственными задачами, стоящими перед сотрудниками прокуратуры.

Примите искренние слова благодарности за преданность выбранному делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!”

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.

Горняк22



Источник