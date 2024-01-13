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Франк поздравил журналистов с Днем печати

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Барнаульский градоначальник пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия

Франк поздравил журналистов с Днем печати

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил журналистов с Днем российской печати. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Вы творческие и неравнодушные люди, всегда находитесь в центре событий, поднимаете актуальные вопросы и стараетесь предоставить максимально полную и достоверную информацию о происходящем. Ваша профессия требует не только таланта, но и ответственности, настойчивости, терпения и самоотдачи.

В 2023 году вы рассказывали о строительстве моста на проспекте Ленина, сохранении исторической памяти, поддержке военнослужащих, их семей, реализации федеральных и национальных проектов в нашем городе и многом другом. Уверен, немало интересных информационных поводов появится и в наступившем году.

Желаю вам новых запоминающихся сюжетов и проектов. Пусть растут рейтинги и тиражи. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!”

День российской печати ежегодно отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.

Горняк22

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