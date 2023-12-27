Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Франк пятый раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На втором месте прочно держится мэр Бийска

Франк пятый раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг муниципальных глав Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2023 года. Медиарейтинг подготовила “Атмосфера”.

Лидеры ноябрьского рейтинга:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место (113 упоминаний);
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место (38 упоминаний);
  • глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 3 место (10 упоминаний);
  • глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 4 место (7 упоминаний);
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 4 место (7 упоминаний);
  • глава Целинного района Виктор Бирюков – 5 место (6 упоминаний);
  • глава Локтевского района Галина Глазунова – 5 место (6 упоминаний).

Рейтинг: asfera.info

“Самую значительную часть упоминаний Вячеславу Франку дало открытие после реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Франк также поздравил женщин с Днем матери, принял участие в открытии нового детского сада, организовывал работы по ликвидации последствий урагана, подписал постановление о повышении окладов муниципальных работников культуры”, – отмечает издание.

Напомним, в медиарейтинге за октябрь 2023 года Франк также занял первое место, на второй строчке – мэр Бийска Виктор Щигрев, как и в ноябрьском рейтинге, а на третьей – мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix