Франк рассказал, как защищены все школы в Барнауле и сколько это стоит

Также глава города сообщил, какая часть бюджета идет на сферу образования

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк на заседании Совета директоров школ обсудил работу образовательных организаций и их поддержку со стороны города, сообщает мэрия.

Вячеслав Франк подчеркнул, что сама отрасль “Образование” – одна из приоритетных в бюджете Барнаула.

“В 2023 году в отрасль направлено более 13 млрд рублей, это практически 50% от общего городского бюджета”, – указал Франк.

Также из городского бюджета выделено дополнительное финансирование на решение вопросов безопасности образовательных учреждений, проведение капитального ремонта, оснащение современным оборудованием и организацию подвоза детей.

В частности, на обеспечение безопасности в 2024 году выделено 128 млн рублей.

“Школы охраняются сотрудниками частных охранных организаций. Везде имеются рамки металлодетекторов, установлено видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации, функционируют системы контроля управления доступом”, – уточнили в мэрии.

город Горняк



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