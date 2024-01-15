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Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

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Некоторые оказываются совсем не тем, чем кажутся, — вчитываемся в мелкий шрифт на этикетках

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

На полке в магазине нас почти всегда ждут товары одной группы по разным ценам. Причин этой разницы может быть много, и далеко не всегда она связана с качеством. Обозреватель NGS.RU собрал примеры того, как нехитрые манипуляции с названиями, используемым языком и формулировками позволяют производителями продавать товары дороже.

На этикетке, как правило, есть несколько надписей, выполненных шрифтом разного размера. Покупатель видит первым тот, что покрупнее, и далеко не всегда интересуется тем, что написано мелким шрифтом на обороте. Но в этом случае внимательный человек должен насторожиться сразу. С каким это мясом тушилась говядина?

Производитель честно указал, что внутри тримминг (обрезки) голов коров и свиней, к которому добавлен говяжий фарш. Правда, какие именно части говяжьей туши перемолоты в фарш, не уточняется.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

С уходом с российского рынка крупных международных пивоваренных брендов в магазинах появилось достаточно много импортного пива. Порой из самых неожиданных стран. Продукция такая стоит почти всегда дороже отечественной, и покупатель к этому привык.

В компании «Афанасий», по всей видимости, решили на этом сыграть: сейчас в магазинах можно купить «турецкое» пиво, у которого на основных этикетках нет ни слова по-русски. Перевод имеется только на дополнительной, наклеенной сверху, как бывает в случае с нерегулярным импортом (при регулярном производитель клеит контрэтикетки с нужным языком на месте). Правда же, продукт выглядит импортным? Но только сделан он в России, в городе Твери, на улице Коминтерна.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

К пиву хорошо взять колбаски. Вот, например, что-то интересное с иностранным названием «прошутто». В принципе, производитель имеет полное право назвать свой товар любым сочетанием букв. Но именно прошутто соответствует итальянскому названию свиного окорока (это задняя нога), который готовят целиком или большими кусками. Как правило, прошутто бывает сыровяленым (prosciutto crudo), но возможно и вареное (prosciutto cotto). Колбаса с таким названием выглядит как минимум нелепо.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

Хватает, впрочем, в магазинах мясных деликатесов, которые выглядят безупречно. У них на этикетке всё названо правильно, причем указано даже место производства. Ну или просто название города-государства на Апеннинском полуострове. На самом деле произвели это продукт из Сан-Марино в Москве, в муниципальном округе Щукино, на улице Маршала Рыбалко.

Вообще, Google по запросу sanmarino prosciutto выдает ссылки почти исключительно на российские источники. И еще немного на австралийские — там тоже делают такую ветчину.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

В целом нужно признать, что российские производители научились уже делать и сыры, и мясные деликатесы европейского типа приличного качества. И самые дальновидные не стесняются писать место производства уже на основной этикетке. Но обычно, даже выпустив приличный продукт, предприятие пытается замаскировать свое российское происхождение всеми силами. Можно, например, не только на основной упаковке, но и на контрэтикетке использовать исключительно английский. Вас приветствует компания Sytny Don from Cherepovets. Салями, кстати, вкусная.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

Паштет — такой продукт, что его можно сделать и очень дорогим, и предельно дешевым: всё зависит от ингредиентов. Но цену можно попытаться поднять и чисто вербальными методами. Например, использовав французское слово «фуа-гра». Точнее, это два слова foie gras (жирная печень) — так называют печень гусей или уток, которых практически насильно кормят зерном, вызывая повышенное отложение жира в этой самой печени. В общем, фуа-гра — это просто тип продукта. Он или есть, или нет, приготовить его из чего-то другого невозможно. Тем более если это куриная печень как основной ингредиент.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

Если хочется чего-то итальянского, то необязательно ходить в заведения с пастой и пиццей. Можно попробовать, например, пакет, на котором написано «пенне карбонара». Разморозил, разогрел на сковородке — и порядок.

Само по себе наличие таких продуктов (замороженная смесь) действительно облегчает жизнь людям, которые не любят готовить. Но зачем ее назвали именем итальянского блюда, которое не похоже на то, что указано в составе, даже отдаленно? Про то, можно ли использовать в карбонаре бекон и сливки, еще можно дискутировать, но вот зеленый горошек и шампиньоны там точно не предусмотрены.

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

На аперитив можно взять бутылочку чего-то иностранного на вид, с красивым заграничным названием. Как насчет напитка под названием Spritz Perolle? Что-то знакомое, гламурное, а главное — недорого: вся бутылка стоит дешевле, чем один коктейль Aperol Shpritz в самом демократичном баре. Закусить можно чипсами со вкусом лобстера и почувствовать, что жизнь удалась. Ну хотя бы в рамках скромного бюджета.

В целом стремление вызвать у потребителя ощущение, что продукт, который он купил (или собирается купить), обладает какими-то выдающими свойствами, — это обычная практика для любого бизнеса. Мы сами нередко готовы играть в эту игру, ведь мы тоже хотим получать всё лучшее или хотя бы нестандартное. Главное, при этом только сохранять трезвый взгляд на вещи и четко отдавать себе отчет, где простое создание вокруг банки паштета или бутылки пива романтического флера переходит в попытку ввести вас в заблуждение.

Производители пельменей тоже не прочь поднять престижность своей продукции, указывая на упаковке, что начинка сделана из мраморной говядины. Узнать, насколько это улучшает качество конечного продукта и отличаются ли такие пельмени от обычных, можно из результатов слепой дегустации, которую НГС проводил весной 2023 года.

Взято Источник
15.01.2024

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