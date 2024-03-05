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ФСБ завела уголовное дело о диверсии из-за взрыва на железной дороге под Самарой

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ФСБ завела уголовное дело о диверсии из-за взрыва на железной дороге под Самарой

После взрыва на мосту в Самарской области и обнаружения дополнительного места минирования ФСБ возбудила дело о диверсии

После взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

“Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 281 УК России (“Диверсия”), — сообщается в публикации службы.

Найденное взрывное устройство, установленное на мосту, обезвредили. Железнодорожную линию признали пригодной для дальнейшего использования, движение поездов восстановили, отметили в спецслужбе.

Сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 06:13 (05:13 мск).

Позднее представитель экстренных служб региона заявил агентству, что, по предварительной информации, на перегоне Звезда — Чапаевск подорвали опоры моста через реку Чапаевку.

Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за “незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”.

В результате взрывов пострадавших нет.

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Взято отсюда

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