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Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

О пострадавших в инциденте не сообщается

Фото: “Инцидент Барнаул”

В Панкрушихинском районе Алтайского края на трассе между селами Подойниково и Высокая Грива фура съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.

На кадрах с места происшествия видно, что грузовик завалился на борт. О пострадавших в инциденте не сообщается. Подробности уточняются.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на выезде из села Мамонтово в сторону села Украинка. 71-летний водитель за рулем ВАЗ не уступил дорогу иномарке, которой управляла 65-летняя женщина.

В результате скончалась 88-летняя пассажирка ВАЗ. Вторая 63-летняя пассажирка и водитель иномарки с переломами конечностей доставлены в Мамонтовскую ЦРБ. Водитель отечественного авто отказался от госпитализации.

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