Голы в составе “Динамо” забили Владимир Завьялов и Артем Фоминых

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского “Динамо” проиграли в Новотроицке. Очередной матч первенства России среди команд второй лиги против “Носты” состоялся сегодня и завершился поражением алтайских футболистов со счетом 2:3.

Голы в составе “Динамо” забили Владимир Завьялов и Артем Фоминых. Неудача в Новотроицке стала третьим подряд поражением для барнаульской команды. Тем не менее “Динамо” по-прежнему на седьмом месте. “Носта” – на третьей строке.

Следующий матч барнаульцы проведут 29 октября на своем стадионе против лидера турнира “Торпедо-Миасс”. Это будет заключительная домашняя игра динамовцев в осенней части сезона.

город Горняк



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