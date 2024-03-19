Подопечные главного тренера Виталия Вихлянова готовятся к первенству России среди команд второй лиги

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского “Динамо” сыграли вничью в Новороссийске. Там подопечные главного тренера Виталия Вихлянова готовятся к первенству России среди команд второй лиги.

Сегодня барнаульцы разошлись миром с новороссийским “Черноморцем” – 0:0. Ранее на южном сборе динамовцы уступили казанскому “Соколу” – 0:1 и с таким же счетом выиграли у ФК “Орел”.

Заключительный контрольный матч в Новороссийске барнаульцы проведут в четверг, 21 марта, против ФК “Анапа”. А 22 марта динамовцы вернутся в Барнаул. Стартовую игру первенства России барнаульцы проведут 13 апреля на выезде против новотроицкой “Носты”.

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