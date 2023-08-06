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Футболисты барнаульского “Динамо” выиграли в Свердловской области

редактор01 mins

После четырех игр динамовцы набрали 7 очков и пока возглавляют турнирную таблицу

Фото: pxhere.com

Матч четвертого тура первенства России среди команд второй лиги против екатеринбургского “Урала-2” состоялся сегодня на стадионе “Бажовия” в Сысерти и завершился победой алтайской команды с результатом 3:2.

Динамовцы открыли счет на исходе первого тайма. На 41-й минуте отличился Артем Яркин. Однако после перерыва дублеры “Урала” не только сравняли счет, но и на 61-й минуте повели – 2:1. И все-таки барнаульцы сумели переломить ход матча в свою пользу. На 68-й минуте Игорь Абрамов восстановил равновесие – 2:2, а на 80-й победный гол забил Алексей Гришаков.

После четырех игр динамовцы набрали 7 очков и пока возглавляют турнирную таблицу.

Остальные матчи тура завершатся позже. “Химик-Август” из чувашского поселка Вурнары в случае выездной победы над “Оренбургом-2” опередит барнаульцев на одно очко. А новотроицкая “Носта”, если в гостях обыграет казанский “Рубин-2”, сравняется с командой Олега Яковлева по набранным очкам.

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